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Дончич может покорить достижение, которое за всю историю «Лейкерс» было лишь у Леброна

Дончич может покорить достижение, которое за всю историю «Лейкерс» было лишь у Леброна
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26-летний разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич в марте в среднем за матч набирает 30,8 очка, совершает девять подборов и отдаёт 9,5 передачи. Как информирует статистический сервис StatMamba, за всю историю калифорнийского клуба 30+ очков и 9+ передач удавалось набирать только лёгкому форварду Леброну Джеймсу.

Напомним, Дончич перешёл в «Лос-Анджелес» в результате обмена калифорнийского клуба с «Даллас Маверикс». Ранее о сделке высказался легендарный испанский игрок, двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пау Газоль.

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