Стэнли Уиттакер: интересный факт о себе? Ни разу в жизни не пил алкоголь или кофе

30-летний американский баскетболист «Пармы» Стэнли Уиттакер раскрыл интересный факт о себе.

— Напоследок можешь поделиться каким-нибудь интересным фактом о себе, который мало кто знает?

— Когда я только приехал в Пермь, мне задали такой же вопрос. И я рассказал, что у моей мамы есть сестра-близнец, а у моего отца — брат-близнец. Это забавный факт, однако постараюсь рассказать что-нибудь о себе. Я ни разу в жизни не пил алкоголь или кофе. Не могу сказать, что полон сюрпризов, но вот такой интересный факт, — сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте интервью со Стэнли Уиттакером на «Чемпионате».

Недовольный фанат запустил в баскетболистов банкой с пивом: