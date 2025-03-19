Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Нижний Новгород — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА объяснил, почему «Лейкерс» не станут приобретать Дюранта

Чемпион НБА объяснил, почему «Лейкерс» не станут приобретать Дюранта
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не будет пытаться выменять форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«От кого им пришлось бы отказаться ради этой сделки? Им пришлось бы отказаться от Остина Ривза. Думаю, Остин показал, что магия белых парней в «Лейкерс» сейчас сильна. У них есть Далтон Кнехт. Лука относится к этой категории. Не думаю, что Дюрант станет игроком «Лейкерс», — сказал Барнс на канале ALL THE SMOKE в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант к настоящему моменту принял участие в 56 матчах, где в среднем набирал 26,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 4,2 передачи.

Материалы по теме
В скандальном обмене Дончича всплывают личные связи — и это многое объясняет
В скандальном обмене Дончича всплывают личные связи — и это многое объясняет

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android