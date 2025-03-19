Чемпион НБА объяснил, почему «Лейкерс» не станут приобретать Дюранта

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Мэтт Барнс высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» не будет пытаться выменять форварда «Финикс Санз» Кевина Дюранта.

«От кого им пришлось бы отказаться ради этой сделки? Им пришлось бы отказаться от Остина Ривза. Думаю, Остин показал, что магия белых парней в «Лейкерс» сейчас сильна. У них есть Далтон Кнехт. Лука относится к этой категории. Не думаю, что Дюрант станет игроком «Лейкерс», — сказал Барнс на канале ALL THE SMOKE в YouTube.

В нынешнем сезоне НБА Дюрант к настоящему моменту принял участие в 56 матчах, где в среднем набирал 26,4 очка, совершал 6,1 подбора и отдавал 4,2 передачи.

Реакция Кевина Дюранта на новость об обмене Дончича и Дэвиса: