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Умер легендарный баскетболист Вламир Маркес

Умер легендарный баскетболист Вламир Маркес
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Двукратный чемпион мира, а также двукратный олимпийский призёр бразилец Вламир Маркес умер в возрасте 87 лет.

Этот баскетбольный символ был признан самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира, когда Бразилия принимала у себя дома четвёртый чемпионат в 1963 году. Он также выиграл чемпионат мира в 1959 году и ещё два раза проигрывал в финале (в 1954 и 1970 годах).

Маркес является самым титулованным игроком в главном турнире ФИБА, наравне с Крешимиром Чошичем из Югославии.

Президент Бразильской конфедерации баскетбола Марсело Соуза отдал дань уважения великому игроку.

«Вламир был одним из величайших игроков, когда-либо отбивавших оранжевый мяч. Гений. Невероятный на площадке. Он буквально парил. Он помог сделать Бразилию баскетбольной державой. Он заслуженно занимает место в Зале славы», — приводит слова Соузы FIBA.

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