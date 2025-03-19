Лавар Болл: ладно, у меня больше нет ноги, но мозг всё ещё на месте

Известный шоумен Лавар Болл, являющийся отцом игроков «Чикаго Буллз» Лонзо Болла и Ламело Болла из «Шарлотт Хорнетс», рассказал подробности своей ампутации.

«Сначала мне ампутировали пару пальцев. Потом ступню. А затем сказали, что нужна операция на уровне колена. Три операции. Четыре переливания крови. Так что я говорю всем, не относитесь легкомысленно, если у вас диабет. Я продолжаю есть сахар, но теперь я слежу за этим и делаю это умеренно. Проходите осмотры, обращайтесь в отделения неотложной помощи, если у вас нет страховки. Я сейчас смотрю на ситуацию так: «Ладно, у меня больше нет ноги, но мозг всё ещё на месте». Может быть, я и не смогу быть таким же быстрым, как раньше, но нужно продолжать двигаться вперёд», — приводит слова Лавара Болла SLAM.

Напомним, Боллу-старшему ампутировали часть ноги из-за серьёзных проблем со здоровьем.