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«Парма» обыграла МБА-МАИ в Единой лиге

«Парма» обыграла МБА-МАИ в Единой лиге
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В Перми завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и московская МБА-МАИ. Встреча завершилась победой пермской команды со счётом 90:86.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
90 : 86
МБА-МАИ
Москва
Парма: Хэмм - 20, Нэвелс - 20, Захаров - 14, Уиттакер - 12, Руженцев - 10, Шашков - 10, Ильницкий - 4, Свинин, Тучков, Якушин, Чебуркин, Егоров
МБА-МАИ: Зубков - 23, Барашков - 17, Трушкин - 16, Коновалов - 14, Минченко - 5, Воронов - 5, Личутин - 4, Сорокин - 2, Касаткин, Белоусов, Савченко, Певнев

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Гарретт Нэвелс и Ройс Хэмм, набравшие по 20 очков. 14 баллов на счету Александра Захарова.

В составе МБА-МАИ 23 балла набрал Андрей Зубков. 17 очков на счету Максима Барашкова.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 32 победы и потерпевший пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 31 победа и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (30 побед – семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.

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