«Парма» обыграла МБА-МАИ в Единой лиге

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В Перми завершился очередной матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местная «Парма» и московская МБА-МАИ. Встреча завершилась победой пермской команды со счётом 90:86.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Гарретт Нэвелс и Ройс Хэмм, набравшие по 20 очков. 14 баллов на счету Александра Захарова.

В составе МБА-МАИ 23 балла набрал Андрей Зубков. 17 очков на счету Максима Барашкова.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 32 победы и потерпевший пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 31 победа и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (30 побед – семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.