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Евгений Пашутин прокомментировал победу «Пармы» над МБА-МАИ

Евгений Пашутин прокомментировал победу «Пармы» над МБА-МАИ
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Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу победы своих подопечных над московской МБА-МАИ в рамках Единой лиги ВТБ.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за неистовую поддержку и энергичную ответную реакцию на игровые моменты, особенно в последние три минуты матча. Конечно, стоит отметить характер ребят и их борьбу. Мы с пользой использовали паузу между матчами, чтобы восстановиться и разобрать соперника. Знаем лидеров МБА-МАИ и старались их закрыть. В первые 20 минут не справились с Трушкиным и позволили сопернику собрать 21 подбор, из них около 10 на нашем щите. По ходу игры перестроились и стали ближе играть с Трушкиным, больше использовать смены, и это сработало. Во второй половине он забил уже меньше. Сегодня все игроки, которые выходили на паркет, давали энергию в защите и никто не жалел себя. Эта самоотдача и командный дух помогли добиться победы», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
90 : 86
МБА-МАИ
Москва
Парма: Хэмм - 20, Нэвелс - 20, Захаров - 14, Уиттакер - 12, Руженцев - 10, Шашков - 10, Ильницкий - 4, Свинин, Тучков, Якушин, Чебуркин, Егоров
МБА-МАИ: Зубков - 23, Барашков - 17, Трушкин - 16, Коновалов - 14, Минченко - 5, Воронов - 5, Личутин - 4, Сорокин - 2, Касаткин, Белоусов, Савченко, Певнев

Напомним, «Парма» победила МБА-МАИ со счётом 90:86 (27:22, 20:25, 19:20, 24:19).

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