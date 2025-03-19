Евгений Пашутин прокомментировал победу «Пармы» над МБА-МАИ

Главный тренер «Пармы» Евгений Пашутин дал комментарий по поводу победы своих подопечных над московской МБА-МАИ в рамках Единой лиги ВТБ.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков за неистовую поддержку и энергичную ответную реакцию на игровые моменты, особенно в последние три минуты матча. Конечно, стоит отметить характер ребят и их борьбу. Мы с пользой использовали паузу между матчами, чтобы восстановиться и разобрать соперника. Знаем лидеров МБА-МАИ и старались их закрыть. В первые 20 минут не справились с Трушкиным и позволили сопернику собрать 21 подбор, из них около 10 на нашем щите. По ходу игры перестроились и стали ближе играть с Трушкиным, больше использовать смены, и это сработало. Во второй половине он забил уже меньше. Сегодня все игроки, которые выходили на паркет, давали энергию в защите и никто не жалел себя. Эта самоотдача и командный дух помогли добиться победы», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

Напомним, «Парма» победила МБА-МАИ со счётом 90:86 (27:22, 20:25, 19:20, 24:19).