Василий Карасёв дал комментарий после поражения МБА-МАИ от «Пармы»

Главный тренер московской МБА-МАИ Василий Карасёв дал комментарий после поражения своей команды в выездном матче с пермской «Пармой» в рамках Единой лиги. Игра завершилась победой пермяков со счётом 90:86 (27:22, 20:25, 19:20, 24:19).

«В первую очередь хочу сказать болельщикам «Пармы» спасибо за атмосферу и эмоции, которые получаешь каждый раз, приезжая в Пермь. Это классно играть в таком зале, который живёт и болеет баскетболом. Что касается игры, хочу своим ребятам сказать спасибо. График очень тяжёлый, за неделю это был третий матч и все игры были на выезде. В концовке нам не хватило свежести и нюансов, в целом игра была очень достойная. Конечно, это не победа, но для игроков это была хорошая проверка. Будем работать. Главное, чтобы было время восстановиться, и с новыми силами будем идти дальше», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.