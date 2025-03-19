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Василий Карасёв дал комментарий после поражения МБА-МАИ от «Пармы»

Василий Карасёв дал комментарий после поражения МБА-МАИ от «Пармы»
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Главный тренер московской МБА-МАИ Василий Карасёв дал комментарий после поражения своей команды в выездном матче с пермской «Пармой» в рамках Единой лиги. Игра завершилась победой пермяков со счётом 90:86 (27:22, 20:25, 19:20, 24:19).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
90 : 86
МБА-МАИ
Москва
Парма: Хэмм - 20, Нэвелс - 20, Захаров - 14, Уиттакер - 12, Руженцев - 10, Шашков - 10, Ильницкий - 4, Свинин, Тучков, Якушин, Чебуркин, Егоров
МБА-МАИ: Зубков - 23, Барашков - 17, Трушкин - 16, Коновалов - 14, Минченко - 5, Воронов - 5, Личутин - 4, Сорокин - 2, Касаткин, Белоусов, Савченко, Певнев

«В первую очередь хочу сказать болельщикам «Пармы» спасибо за атмосферу и эмоции, которые получаешь каждый раз, приезжая в Пермь. Это классно играть в таком зале, который живёт и болеет баскетболом. Что касается игры, хочу своим ребятам сказать спасибо. График очень тяжёлый, за неделю это был третий матч и все игры были на выезде. В концовке нам не хватило свежести и нюансов, в целом игра была очень достойная. Конечно, это не победа, но для игроков это была хорошая проверка. Будем работать. Главное, чтобы было время восстановиться, и с новыми силами будем идти дальше», — приводит слова Карасёва пресс-служба Единой лиги.

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