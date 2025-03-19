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«Зенит» на последних секундах вырвал победу в матче с «Пари НН»

В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари НН» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 75:73.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 15 очков. 12 баллов на счету Винса Хантера.

В составе нижегородцев самым результативным стал Илья Карпенков, набравший 16 очков. 15 баллов на счету Александра Чадова.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 32 победы и потерпевший пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (31 победа – семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.