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Пари Нижний Новгород — Зенит. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
19:30 Мск
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«Зенит» на последних секундах вырвал победу в матче с «Пари НН»

«Зенит» на последних секундах вырвал победу в матче с «Пари НН»
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В Нижнем Новгороде закончился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Пари НН» и санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась победой «Зенита» со счётом 75:73.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Хэмилтон, Ребец, Семенченко, Вольхин, Захаров, Хоменко, Карпенков, Чадов, Антипов, Джуришич, Шилохвостов, Зоткин
Зенит: Фрейзер, Щербенев, Швед, Захаров, Уайт, Карасёв, Рыжов, Жбанов, Пойтресс, Бэйкон, Хантер, Воронцевич

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 15 очков. 12 баллов на счету Винса Хантера.

В составе нижегородцев самым результативным стал Илья Карпенков, набравший 16 очков. 15 баллов на счету Александра Чадова.

Лидером Единой лиги в данный момент является московский ЦСКА, одержавший 32 победы и потерпевший пять поражений. Вторую строчку занимает санкт-петербургский «Зенит», у которого 32 победы и пять поражений. Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС (31 победа – семь поражений).

Регулярный чемпионат Единой лиги завершается 13 апреля. Действующим чемпионом является ЦСКА.

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