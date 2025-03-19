Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал разгромное поражение от УНИКСа

Главный тренер екатеринбургского баскетбольного клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун дал комментарий после разгромного поражения своей команды от казанского УНИКСа в рамках Единой лиги ВТБ, который завершился со счётом 93:67 (26:15, 27:12, 26:30, 14:10) в пользу УНИКСа.

«Не хватало сегодня энергии, в игре с соперником такого уровня это слишком большое преимущество для них.

Соперники были готовы, замотивированы и играли в свою игру. У нас не хватило ресурса. Какие-то эпизоды мы можем занести в актив, но не всю игру. Соперник заслуживал победы сегодня», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.