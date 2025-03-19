Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун прокомментировал разгромное поражение от УНИКСа
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Главный тренер екатеринбургского баскетбольного клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун дал комментарий после разгромного поражения своей команды от казанского УНИКСа в рамках Единой лиги ВТБ, который завершился со счётом 93:67 (26:15, 27:12, 26:30, 14:10) в пользу УНИКСа.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
67 : 93
УНИКС
Казань
Уралмаш: Даглас - 14, Писклов - 10, Попов - 9, Пынько - 8, Акрамов - 6, Карданахишвили - 6, Белянков - 5, Далтон - 3, Глазунов - 2, Ивлев - 2, Новиков - 2
УНИКС: Найт - 22, Рейнольдс - 19, Акун-Пёрселл - 15, Лопатин - 9, Беленицкий - 8, Бако - 8, Д. Кулагин - 7, Комолов - 5, Лабери, Торопов, Илюк, Стуленков
«Не хватало сегодня энергии, в игре с соперником такого уровня это слишком большое преимущество для них.
Соперники были готовы, замотивированы и играли в свою игру. У нас не хватило ресурса. Какие-то эпизоды мы можем занести в актив, но не всю игру. Соперник заслуживал победы сегодня», — приводит слова Вергуна пресс-служба Единой лиги ВТБ.
Комментарии
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