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Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Уралмашем»

Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Уралмашем»
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Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
67 : 93
УНИКС
Казань
Уралмаш: Даглас - 14, Писклов - 10, Попов - 9, Пынько - 8, Акрамов - 6, Карданахишвили - 6, Белянков - 5, Далтон - 3, Глазунов - 2, Ивлев - 2, Новиков - 2
УНИКС: Найт - 22, Рейнольдс - 19, Акун-Пёрселл - 15, Лопатин - 9, Беленицкий - 8, Бако - 8, Д. Кулагин - 7, Комолов - 5, Лабери, Торопов, Илюк, Стуленков

«Во-первых, хочу поздравить «Уралмаш» с победой в Кубке России.

Сегодня «Уралмаш» играл без ключевых игроков, мы вышли на игру сконцентрированными, хорошо провели первую четверть. Но когда ты очень хорошо начинаешь, у тебя появляется определённый отрыв, очень сложно держать концентрацию на протяжении дальнейшего времени. Во второй четверти мы чуть упустили нить игры, но во второй половине довели дело до конца», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась победой казанцев со счётом 93:67.

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