Перасович прокомментировал победу УНИКСа в матче с «Уралмашем»

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Уралмашем».

«Во-первых, хочу поздравить «Уралмаш» с победой в Кубке России.

Сегодня «Уралмаш» играл без ключевых игроков, мы вышли на игру сконцентрированными, хорошо провели первую четверть. Но когда ты очень хорошо начинаешь, у тебя появляется определённый отрыв, очень сложно держать концентрацию на протяжении дальнейшего времени. Во второй четверти мы чуть упустили нить игры, но во второй половине довели дело до конца», — приводит слова Перасовича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Напомним, встреча завершилась победой казанцев со счётом 93:67.