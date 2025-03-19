Единая лига: результаты матчей 19 марта
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В среду, 19 марта, в российском баскетбольном первенстве в рамках регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоялось три матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.
Единая лига ВТБ. Результаты игр 19 марта:
«Парма» — МБА-МАИ — 90:86;
«Уралмаш» — УНИКС — 67:93;
«Пари Нижний Новгород» — «Зенит» — 73:75.
Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 32 победы при пяти поражениях (85,7%). Такие же показатели у «Зенита». Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 31 победа и семь поражений.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 18:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
67 : 93
УНИКС
Казань
Уралмаш: Даглас - 14, Писклов - 10, Попов - 9, Пынько - 8, Акрамов - 6, Карданахишвили - 6, Белянков - 5, Далтон - 3, Глазунов - 2, Ивлев - 2, Новиков - 2
УНИКС: Найт - 22, Рейнольдс - 19, Акун-Пёрселл - 15, Лопатин - 9, Беленицкий - 8, Бако - 8, Д. Кулагин - 7, Комолов - 5, Лабери, Торопов, Илюк, Стуленков
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 16, Чадов - 15, Вольхин - 11, Джуришич - 10, Хэмилтон - 9, Зоткин - 6, Антипов - 4, Ребец - 2, Семенченко, Захаров, Хоменко, Шилохвостов
Зенит: Фрейзер - 15, Хантер - 12, Пойтресс - 11, Бэйкон - 11, Уайт - 7, Воронцевич - 7, Швед - 6, Жбанов - 6, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 17:30 МСК
Парма
Пермь
Окончен
90 : 86
МБА-МАИ
Москва
Парма: Хэмм - 20, Нэвелс - 20, Захаров - 14, Уиттакер - 12, Руженцев - 10, Шашков - 10, Ильницкий - 4, Свинин, Тучков, Якушин, Чебуркин, Егоров
МБА-МАИ: Зубков - 23, Барашков - 17, Трушкин - 16, Коновалов - 14, Минченко - 5, Воронов - 5, Личутин - 4, Сорокин - 2, Касаткин, Белоусов, Савченко, Певнев
Комментарии
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