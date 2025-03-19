Единая лига: результаты матчей 19 марта

В среду, 19 марта, в российском баскетбольном первенстве в рамках регулярного чемпионата сезона-2024/2025 Единой лиги ВТБ состоялось три матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Единая лига ВТБ. Результаты игр 19 марта:

«Парма» — МБА-МАИ — 90:86;

«Уралмаш» — УНИКС — 67:93;

«Пари Нижний Новгород» — «Зенит» — 73:75.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги занимает московский ЦСКА, в активе которого 32 победы при пяти поражениях (85,7%). Такие же показатели у «Зенита». Тройку сильнейших замыкает казанский УНИКС. В активе команды из Казани 31 победа и семь поражений.