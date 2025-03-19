«Зенит» одержал 13-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

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Санкт-петербургский «Зенит» продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до 13 матчей. Сегодня, 19 марта, баскетболисты команды из Северной столицы одержали победу в матче с «Пари Нижний Новгород».

«Зенит» не проигрывает в Единой лиге ВТБ с 11 января — тогда подопечные Хавьера Паскуаля потерпели поражение в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (98:117).

Встреча с «Пари НН» завершилась со счётом 75:73 в пользу «Зенита». Победу санкт-петербургскому клубу принёс трёхочковый Григория Жбанова на последних секундах встречи. Эта победа позволила «Зениту» сравняться по победам и поражениям с лидерами регулярного чемпионата — ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 15 очков. 12 баллов на счету Винса Хантера.

В составе нижегородцев самым результативным стал Илья Карпенков, набравший 16 очков. 15 баллов на счету Александра Чадова.