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«Зенит» одержал 13-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ

«Зенит» одержал 13-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до 13 матчей. Сегодня, 19 марта, баскетболисты команды из Северной столицы одержали победу в матче с «Пари Нижний Новгород».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 16, Чадов - 15, Вольхин - 11, Джуришич - 10, Хэмилтон - 9, Зоткин - 6, Антипов - 4, Ребец - 2, Семенченко, Захаров, Хоменко, Шилохвостов
Зенит: Фрейзер - 15, Хантер - 12, Пойтресс - 11, Бэйкон - 11, Уайт - 7, Воронцевич - 7, Швед - 6, Жбанов - 6, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов

«Зенит» не проигрывает в Единой лиге ВТБ с 11 января — тогда подопечные Хавьера Паскуаля потерпели поражение в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань» (98:117).

Встреча с «Пари НН» завершилась со счётом 75:73 в пользу «Зенита». Победу санкт-петербургскому клубу принёс трёхочковый Григория Жбанова на последних секундах встречи. Эта победа позволила «Зениту» сравняться по победам и поражениям с лидерами регулярного чемпионата — ЦСКА.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 15 очков. 12 баллов на счету Винса Хантера.

В составе нижегородцев самым результативным стал Илья Карпенков, набравший 16 очков. 15 баллов на счету Александра Чадова.

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