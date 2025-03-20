Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» от «Зенита» в Единой лиге

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин дал комментарий после поражения своей команды в матче Единой лиги, где она уступила питерскому «Зениту» со счётом 73:75.

«Поздравляю «Зенит» с победой. У них уже 13-я победа подряд, мы были рядом, но в концовке чуть-чуть не заслужили эту победу.

Игру мы начали не очень, было много потерь, потом вернулись в ритм, получилось сравнять счёт и даже выйти вперёд во второй половине. Мы адаптировались к защите «Зенита», но в четвёртой четверти были неточные броски, передерживали мяч, когда уже нужно было атаковать, и в этой ситуации отдали два владения команде «Зенита», — приводит слова Козина пресс-служба «Пари НН».