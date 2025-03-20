Сергей Козин прокомментировал поражение «Пари НН» от «Зенита» в Единой лиге
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин дал комментарий после поражения своей команды в матче Единой лиги, где она уступила питерскому «Зениту» со счётом 73:75.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 16, Чадов - 15, Вольхин - 11, Джуришич - 10, Хэмилтон - 9, Зоткин - 6, Антипов - 4, Ребец - 2, Семенченко, Захаров, Хоменко, Шилохвостов
Зенит: Фрейзер - 15, Хантер - 12, Пойтресс - 11, Бэйкон - 11, Уайт - 7, Воронцевич - 7, Швед - 6, Жбанов - 6, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов
«Поздравляю «Зенит» с победой. У них уже 13-я победа подряд, мы были рядом, но в концовке чуть-чуть не заслужили эту победу.
Игру мы начали не очень, было много потерь, потом вернулись в ритм, получилось сравнять счёт и даже выйти вперёд во второй половине. Мы адаптировались к защите «Зенита», но в четвёртой четверти были неточные броски, передерживали мяч, когда уже нужно было атаковать, и в этой ситуации отдали два владения команде «Зенита», — приводит слова Козина пресс-служба «Пари НН».
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