Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»

Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» над «Пари НН»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал итоги победного для команды матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Пари НН» (75:73).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 19:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
73 : 75
Зенит
Санкт-Петербург
Пари Нижний Новгород: Карпенков - 16, Чадов - 15, Вольхин - 11, Джуришич - 10, Хэмилтон - 9, Зоткин - 6, Антипов - 4, Ребец - 2, Семенченко, Захаров, Хоменко, Шилохвостов
Зенит: Фрейзер - 15, Хантер - 12, Пойтресс - 11, Бэйкон - 11, Уайт - 7, Воронцевич - 7, Швед - 6, Жбанов - 6, Щербенев, Захаров, Карасёв, Рыжов

«Мы начали игру хорошо и закончили в таком же ключе, но во время матча нам нужно было играть лучше. «Нижний» больше заслужил эту победу своим старанием. В первой четверти они взяли 13 подборов в нападении, но после перерыва мы подкорректировали нашу игру в защите, попросили игроков быть более сконцентрированными, и «Нижний» смог взять только два подбора за вторую половину», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Благодаря этому успеху «Зенит» продлил победную серию в Единой лиге ВТБ до 13 матчей. Победу санкт-петербургскому клубу принёс трёхочковый Григория Жбанова на последних секундах встречи. Эта победа позволила «Зениту» сравняться по победам и поражениям с лидерами регулярного чемпионата — ЦСКА.

Материалы по теме
«Зенит» одержал 13-ю победу подряд в Единой лиге ВТБ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android