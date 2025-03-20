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36-летний Дюрант прокомментировал перепалку с тренером «Финикса»

36-летний Дюрант прокомментировал перепалку с тренером «Финикса»
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36-летний звёздный игрок и двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, играющий за клуб «Финикс Санз» на позиции форварда, отреагировал на вопрос о конфликте с тренером «солнечных» Майком Буденхольцером.

«Я не говорю: «Тренер, нам нужно сделать вот это». Это его команда, и я здесь, чтобы помочь. Если ему нужно, чтобы я что-то сделал, я всегда готов. Если у меня возникают предложения относительно игры, я просто спрашиваю его. Я не указываю, что делать. Просто бывает замечаю, что в его словах может быть важная деталь, и иногда небольшая поправка может существенно изменить ситуацию. Я никогда не был тем, кто рассказывает другим, что делать, но у меня есть богатый опыт в лиге, и если я вижу что-то, что стоит обсудить, тренер всегда готов выслушать. Уверен, что каждый в команде чувствует такую же уверенность в том, чтобы обращаться к тренеру. Я не даю указаний, а просто предлагаю идеи. Если они окажутся полезными — прекрасно, а если нет, мы просто переходим к следующему моменту», — приводит слова Дюранта журналист The Arizona Republic Дуэйн Ранкин в соцсетях.

На данный момент в сезоне-2024/2025 «Финикс» занимает 11-место в Западной конференции, одержав 32 победы при 37 поражениях в 69 матчах. Дюрант принял участие в 56 встречах, в среднем набирая за игру 26,4 очка, 6,1 подбор, 4,2 передачи, 1,3 блок-шота и 0,8 перехвата за матч.

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