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Оклахома-Сити Тандер — Филадельфия Сиксерс, результат матча 20 марта 2025, счет 133:100, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Оклахома» разгромила «Филадельфию» с трипл-даблом Джейлина Уильямса и вышла в лидеры НБА
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В ночь с 19 на 20 марта мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 133:100.

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
133 : 100
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 26, Джо - 21, Уильямс - 19, Холмгрен - 19, Карлсон - 16, Уильямс - 13, Джонс - 11, Флаглер - 5, Дука - 3, Карузо
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 28, Эдвардс - 19, Океке - 14, Ябуселе - 11, Риз - 11, Батлер - 7, Худ-Скифино - 6, Каунсил - 4, Бриссетт

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Филадельфии» Квентин Гримс, набравший 28 очков. В составе «Тандер» трипл-дабл оформил тяжёлый форвард Джейлин Уильямс — 19 очков, 17 подборов и 11 результативных передач. Лидер хозяев разыгрывающий защитник Шей-Гилджес-Александер в игре участия не принял, получив от тренерского штаба день отдыха.

Эта победа вывела лидера Западной конференции НБА «Оклахому» на чистое первое место в сводной таблице лиги по проценту выигранных матчей — в активе «Тандер» теперь 57 побед в 69 играх, возглавляющий таблицу Востока «Кливленд Кавальерс» выиграл 56 из 68 матчей.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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