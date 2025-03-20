«Оклахома» разгромила «Филадельфию» с трипл-даблом Джейлина Уильямса и вышла в лидеры НБА

В ночь с 19 на 20 марта мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Филадельфия Сиксерс». Хозяева площадки одержали крупную победу со счётом 133:100.

Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Филадельфии» Квентин Гримс, набравший 28 очков. В составе «Тандер» трипл-дабл оформил тяжёлый форвард Джейлин Уильямс — 19 очков, 17 подборов и 11 результативных передач. Лидер хозяев разыгрывающий защитник Шей-Гилджес-Александер в игре участия не принял, получив от тренерского штаба день отдыха.

Эта победа вывела лидера Западной конференции НБА «Оклахому» на чистое первое место в сводной таблице лиги по проценту выигранных матчей — в активе «Тандер» теперь 57 побед в 69 играх, возглавляющий таблицу Востока «Кливленд Кавальерс» выиграл 56 из 68 матчей.