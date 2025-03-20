Леброн Джеймс пришёл на матч НБА «Лейкерс» — «Денвер» в джерси хоккейного «Коламбуса»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс был замечен в джерси клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на трибунах домашнего матча калифорнийцев в регулярном чемпионате НБА с «Денвер Наггетс». 40-летний Леброн в свитере хоккейного клуба попал в кадр трансляции.

Фото: Кадр трансляции

Матч между «Лейкерс» и «Наггетс» проходит в эти минуты на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе. Леброн Джеймс пропускает встречу из-за травмы. Баскетолист не принял участия в пяти предыдущих матчах «Лейкерс», после трёх поражений подряд калифорнийцы одержали в них две победы.

Леброн Джеймс родился в городе Акрон из штата Огайо, в котором базируется «Коламбус».

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