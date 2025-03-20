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Леброн Джеймс пришёл на матч НБА «Лейкерс» — «Денвер» в джерси хоккейного «Коламбуса»

Леброн Джеймс пришёл на матч НБА «Лейкерс» — «Денвер» в джерси хоккейного «Коламбуса»
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Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» лёгкий форвард Леброн Джеймс был замечен в джерси клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на трибунах домашнего матча калифорнийцев в регулярном чемпионате НБА с «Денвер Наггетс». 40-летний Леброн в свитере хоккейного клуба попал в кадр трансляции.

Фото: Кадр трансляции

Матч между «Лейкерс» и «Наггетс» проходит в эти минуты на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе. Леброн Джеймс пропускает встречу из-за травмы. Баскетолист не принял участия в пяти предыдущих матчах «Лейкерс», после трёх поражений подряд калифорнийцы одержали в них две победы.

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
3-я четверть
76 : 61
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Вандербилт, Кнехт, Реддиш, Винсент, Джеймс, Колоко, Хэйс, Ривз, Финни-Смит, Милтон, Лень, Гудвин, Дончич, Моррис
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Уэстбрук, Тайсон, Джордан, Уотсон, Шарич, Холл, Джонс, Ннаджи, Пикетт, Чанчар, Гордон

Леброн Джеймс родился в городе Акрон из штата Огайо, в котором базируется «Коламбус».

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