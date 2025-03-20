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Сакраменто Кингз — Кливленд Кавальерс, результат матча 20 марта 2025, счет 123:119, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Сакраменто» нанёс «Кливленду» третье поражение подряд после 16-матчевой победной серии
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В ночь с 19 на 20 марта мск на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Сакраменто Кингз» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 123:119.

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сакраменто Кингз: Дерозан - 27, Монк - 22, Картер - 16, Мюррэй - 13, Эллис - 13, Лайлз - 13, Валанчюнас - 12, Фульц - 5, Джонс - 2, Макдермотт, Тэйлор, Краудер
Кливленд Кавальерс: Мобли - 31, Митчелл - 26, Джером - 14, Страс - 12, Уэйд - 12, Аллен - 10, Хантер - 8, Окоро - 5, Портер - 1, Меррилл, Грин, Томпсон, Тайсон

В составе гостей дабл-дабл оформил тяжёлый форвард Эван Мобли, набравший 31 очко при 10 подборах. У «Кингз» самым результативным стал тяжёлый форвард Демар Дерозан, в активе которого 27 очков.

Для «Кливленда» это поражение стало третьим подряд сразу после 16-матчевой победной серии, «Кавальерс» продолжают возглавлять Восточную конференцию, но упустили лидерство в сводной турнирной таблице НБА, пропустив вперёд «Оклахома-Сити Тандер».

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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