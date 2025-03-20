«Сакраменто» нанёс «Кливленду» третье поражение подряд после 16-матчевой победной серии

В ночь с 19 на 20 марта мск на арене «Голден Уан-центр» в Сакраменто (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Сакраменто Кингз» и «Кливленд Кавальерс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 123:119.

В составе гостей дабл-дабл оформил тяжёлый форвард Эван Мобли, набравший 31 очко при 10 подборах. У «Кингз» самым результативным стал тяжёлый форвард Демар Дерозан, в активе которого 27 очков.

Для «Кливленда» это поражение стало третьим подряд сразу после 16-матчевой победной серии, «Кавальерс» продолжают возглавлять Восточную конференцию, но упустили лидерство в сводной турнирной таблице НБА, пропустив вперёд «Оклахома-Сити Тандер».