«Лейкерс» без Леброна Джеймса победили «Денвер» без Николы Йокича, у Луки Дончича 31 очко

В ночь с 19 на 20 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:108.

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — на его счету 31 очко, девять подборов и семь ассистов. 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс не принял участия в игре из-за травмы, как и лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич.

Для клуба из Лос-Анджелеса эта победа стала третьей подряд и позволила опередить «Наггетс» в таблице Западной конференции — теперь «Лейкерс» на третьей строчке с 43 победами в 68 матчах, ставший четвёртым «Денвер» выиграл 44 из 70 игр регулярного чемпионата.