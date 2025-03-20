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Лос-Анджелес Лейкерс — Денвер Наггетс, результат матча 20 марта 2025, счет 120:108, регулярный чемпионат НБА 2024-2025

«Лейкерс» без Леброна Джеймса победили «Денвер» без Николы Йокича, у Луки Дончича 31 очко
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В ночь с 19 на 20 марта мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки одержали победу со счётом 120:108.

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Ривз - 22, Финни-Смит - 14, Кнехт - 12, Винсент - 12, Вандербилт - 10, Гудвин - 8, Хэйс - 6, Колоко - 4, Милтон - 1, Реддиш, Джеймс, Лень, Моррис
Денвер Наггетс: Гордон - 26, Пикетт - 14, Портер - 12, Уэстбрук - 12, Уотсон - 12, Браун - 10, Джонс - 9, Тайсон - 6, Холл - 5, Чанчар - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич — на его счету 31 очко, девять подборов и семь ассистов. 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс не принял участия в игре из-за травмы, как и лидер «Денвера» сербский центровой Никола Йокич.

Для клуба из Лос-Анджелеса эта победа стала третьей подряд и позволила опередить «Наггетс» в таблице Западной конференции — теперь «Лейкерс» на третьей строчке с 43 победами в 68 матчах, ставший четвёртым «Денвер» выиграл 44 из 70 игр регулярного чемпионата.

Регулярный чемпионат НБА. Календарь
Регулярный чемпионат НБА. Турнирная таблица
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