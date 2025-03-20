Легенда НБА надел джерси Александра Овечкина на съёмки своего подкаста

Экс-баскетболист НБА Гилберт Аренас появился в кадре своего подкаста в джерси российского капитана хоккейного «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Фото: Подкаст Гилберта Аренаса

43-летний бывший разыгрывающий защитник Гилберт Аренас выступал в НБА за «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлиз». Самым продолжительным в его карьере стал период игры за «Вашингтон», в котором Аренас провёл семь сезонов с 2003 по 2010 год.

39-летний Александр Овечкин всю свою карьеру в НХЛ с 2005 года по настоящий момент выступает за «Вашингтон Кэпиталз». Российский хоккеист ведёт погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки — 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, у Овечкина по состоянию на сегодняшний день 887 шайб.

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