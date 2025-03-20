Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Легенда НБА надел джерси Александра Овечкина на съёмки своего подкаста

Легенда НБА надел джерси Александра Овечкина на съёмки своего подкаста
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-баскетболист НБА Гилберт Аренас появился в кадре своего подкаста в джерси российского капитана хоккейного «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

Фото: Подкаст Гилберта Аренаса

43-летний бывший разыгрывающий защитник Гилберт Аренас выступал в НБА за «Голден Стэйт Уорриорз», «Вашингтон Уизардс», «Орландо Мэджик» и «Мемфис Гриззлиз». Самым продолжительным в его карьере стал период игры за «Вашингтон», в котором Аренас провёл семь сезонов с 2003 по 2010 год.

39-летний Александр Овечкин всю свою карьеру в НХЛ с 2005 года по настоящий момент выступает за «Вашингтон Кэпиталз». Российский хоккеист ведёт погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки — 894 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, у Овечкина по состоянию на сегодняшний день 887 шайб.

Видео: Овечкин с семьёй устроил фотосессию с трофеями

Материалы по теме
Генменеджер «Вашингтона» объяснил результативность Овечкина в нынешнем сезоне
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android