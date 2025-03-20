Результаты игрового дня НБА 20 марта
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В ночь с 19 на 20 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.
Все результаты игрового дня НБА 20 марта
- «Индиана Пэйсерс» – «Даллас Маверикс» — 135:131.
- «Орландо Мэджик» – «Хьюстон Рокетс» — 108:116.
- «Майами Хит» – «Детройт Пистонс» — 113:116.
- «Оклахома-Сити Тандер» – «Филадельфия Сиксерс» — 133:100.
- «Сан-Антонио Спёрс» – «Нью-Йорк Никс» — 120:105.
- «Миннесота Тимбервулвз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 115:119.
- «Юта Джаз» – «Вашингтон Уизардс» — 128:112.
- «Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» — 120:108.
- «Сакраменто Кингз» – «Кливленд Кавальерс» — 123:119.
- «Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Мемфис Гриззлиз» — 115:99.
- «Финикс Санз» – «Чикаго Буллз» — 127:121.
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
135 : 131
Даллас Маверикс
Даллас
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 29, Матурин - 23, Нембард - 22, Несмит - 18, Топпин - 13, Тёрнер - 9, Брайант - 7, Шиппард - 5, Уокер - 3, Макконнелл - 3, Брэдли - 3, Фриман, Фёрфи, Джонсон, Джексон
Даллас Маверикс: Вашингтон - 26, Харди - 24, Маршалл - 20, Джонс - 18, Кристи - 17, Динвидди - 17, Эдвардс - 9, Лайвли, Пауэлл, Мартин, Гэффорд, Томпсон
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 02:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
108 : 116
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Орландо Мэджик: Банкеро - 31, Вагнер - 20, Битадзе - 19, Джозеф - 13, Колдуэлл-Поуп - 10, Блэк - 7, Картер - 4, Айзек - 2, Да Силва - 2, Хьюстан, Маккланг, Ховард, Харрис, Энтони
Хьюстон Рокетс: Грин - 26, Шенгюн - 22, Ванвлит - 19, Исон - 16, Брукс - 15, Смит II - 13, Адамс - 3, Грин - 2, Холидей, Томпсон, Ландейл, Уитмор, Тэйт, Шеппард, Уильямс
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 116
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Адебайо - 30, Хироу - 29, Уэр - 14, Робинсон - 14, Митчелл - 12, Жакез-мл. - 7, Бёркс - 4, Хайсмит - 3, Розир, Йович, Ларссон, Андерсон, Уиггинс, Лав
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Бисли - 16, Дюрен - 15, Томпсон - 14, Харрис - 13, Хардуэй-младший - 10, Шрёдер - 8, Холланд - 7, Стюарт - 6, Фонтеккио - 2, Рид, Сассер, Уотерс III
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
133 : 100
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Оклахома-Сити Тандер: Уиггинс - 26, Джо - 21, Уильямс - 19, Холмгрен - 19, Карлсон - 16, Уильямс - 13, Джонс - 11, Флаглер - 5, Дука - 3, Дорт, Карузо, Дженг
Филадельфия Сиксерс: Гримс - 28, Эдвардс - 19, Океке - 14, Ябуселе - 11, Риз - 11, Батлер - 7, Худ-Скифино - 6, Каунсил - 4, Макси, Убре, Уокер, Бриссетт
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Мамукелашвили - 34, Касл - 22, Пол - 12, Барнс - 11, Сохан - 10, Васселл - 10, Джонсон - 6, Уэсли - 6, Шампани - 5, Бийомбо - 4, Маклафлин
Нью-Йорк Никс: Таунс - 32, Ануноби - 14, Бриджес - 14, Робинсон - 13, Пэйн - 11, Макбрайд - 11, Ачиува - 4, Харт - 2, Колек - 2, Шамет - 2, Райт, Такер, Уотсон
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
115 : 119
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 29, Рэндл - 17, Конли - 16, Дивинченцо - 11, Гобер - 10, Александер-Уолкер - 9, Рид - 9, Кларк - 9, Макдэниелс - 5, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Гарза, Хиланд
Нью-Орлеан Пеликанс: Уильямсон - 29, Макколлум - 18, Браун - 15, Олиник - 13, Мисси - 13, Хоукинс - 13, Альварадо - 8, Маткович - 5, Робинсон-Эрл - 5, Брукс, Бамба, Ривз
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
128 : 112
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Юта Джаз: Филиповски - 21, Джордж - 20, Секстон - 18, Сенсабо - 17, Кольер - 16, Кларксон - 14, Джузэнг - 9, Кесслер - 7, Чьебв - 4, Уильямс - 2, Харклесс, Поттер
Вашингтон Уизардс: Джонс - 24, Сарр - 22, Вукчевич - 17, Джонсон - 12, Мартин - 11, Гилл - 10, Тор - 8, Каррингтон - 6, Пул - 2, Шампани, Холмс, Смарт
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Ривз - 22, Финни-Смит - 14, Кнехт - 12, Винсент - 12, Вандербилт - 10, Гудвин - 8, Хэйс - 6, Колоко - 4, Милтон - 1, Реддиш, Джеймс, Лень, Моррис
Денвер Наггетс: Гордон - 26, Пикетт - 14, Портер - 12, Уэстбрук - 12, Уотсон - 12, Браун - 10, Джонс - 9, Тайсон - 6, Холл - 5, Чанчар - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Окончен
123 : 119
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сакраменто Кингз: Дерозан - 27, Монк - 22, Картер - 16, Мюррэй - 13, Эллис - 13, Лайлз - 13, Валанчюнас - 12, Фульц - 5, Джонс - 2, Макдермотт, Тэйлор, Краудер
Кливленд Кавальерс: Мобли - 31, Митчелл - 26, Джером - 14, Страс - 12, Уэйд - 12, Аллен - 10, Хантер - 8, Окоро - 5, Портер - 1, Меррилл, Грин, Томпсон, Тайсон
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
115 : 99
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 31, Саймонс - 22, Шарп - 17, Камара - 15, Рит - 13, Клингэн - 7, Хендерсон - 5, Тибулл - 3, Мюррэй - 2, Эйтон, Бэнтон, Макгауэнс, Грант, Минайя, Рупер
Мемфис Гриззлиз: Бейн - 20, Пиппен Мл. - 18, Альдама - 16, Джексон - 14, Хафф - 8, Кеннард - 6, Иди - 6, Уильямс Мл. - 4, Кончар - 3, Уэллс - 2, Багли III - 2, Кларк, Спенсер
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
127 : 121
Чикаго Буллз
Чикаго
Финикс Санз: Букер - 41, Дюрант - 26, Ричардс - 18, Данн - 16, Мартин - 7, Джонс - 6, О'Нил - 5, Игодаро - 4, Гиллеспи - 4, Ли, Бол, Вашингтон Мл., Мицич, Моррис
Чикаго Буллз: Уайт - 24, Вучевич - 24, Гидди - 22, Хаертер - 15, Джонс - 12, Коллинс - 8, Филлипс - 6, Бузелис - 5, Уильямс - 5, Картер, Смит, Хортон-Такер, Терри
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