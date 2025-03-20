В ночь с 19 на 20 марта мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2024/2025. В рамках регулярного чемпионата прошли 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 20 марта

«Индиана Пэйсерс» – «Даллас Маверикс» — 135:131.

«Орландо Мэджик» – «Хьюстон Рокетс» — 108:116.

«Майами Хит» – «Детройт Пистонс» — 113:116.

«Оклахома-Сити Тандер» – «Филадельфия Сиксерс» — 133:100.

«Сан-Антонио Спёрс» – «Нью-Йорк Никс» — 120:105.

«Миннесота Тимбервулвз» – «Нью-Орлеан Пеликанс» — 115:119.

«Юта Джаз» – «Вашингтон Уизардс» — 128:112.

«Лос-Анджелес Лейкерс» – «Денвер Наггетс» — 120:108.

«Сакраменто Кингз» – «Кливленд Кавальерс» — 123:119.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» – «Мемфис Гриззлиз» — 115:99.

«Финикс Санз» – «Чикаго Буллз» — 127:121.

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