Евролига: расписание матчей 20 марта

В четверг, 20 марта, запланирован очередной игровой день в рамках элитного баскетбольного турнира Евролиги. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами предстоящих игр.
Расписание матчей Евролиги 20 марта:
21:00 мск — «Олимпиакос» — «Црвена Звезда»;
21:00 мск — «Монако» — «Фенербахче»;
22:15 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Виртус»;
22:30 мск — «Баскония» — «Бавария»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — АСВЕЛ.
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и семь поражений. На второй позиции располагается турецкий «Фенербахче» (20 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда, «Панатинаикос» (18 побед, 11 поражений).
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