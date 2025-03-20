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21:00 Мск
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Евролига: расписание матчей 20 марта

Евролига: расписание матчей 20 марта
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В четверг, 20 марта, запланирован очередной игровой день в рамках элитного баскетбольного турнира Евролиги. В общей сложности поклонники европейского баскетбола смогут увидеть пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами предстоящих игр.

Расписание матчей Евролиги 20 марта:

21:00 мск — «Олимпиакос» — «Црвена Звезда»;
21:00 мск — «Монако» — «Фенербахче»;
22:15 мск — «Маккаби» Тель-Авив — «Виртус»;
22:30 мск — «Баскония» — «Бавария»;
22:45 мск — «Реал» Мадрид — АСВЕЛ.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Не начался
Фенербахче
Стамбул, Турция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 22:15 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Виртус
Болонья, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает греческий «Олимпиакос», на счету которого 22 победы и семь поражений. На второй позиции располагается турецкий «Фенербахче» (20 побед, девять поражений). Топ-3 замыкает ещё одна греческая команда, «Панатинаикос» (18 побед, 11 поражений).

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