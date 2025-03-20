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Игрок «Майами» Хирроу высказался о 9-м поражении подряд в матче с «Детройтом»

Игрок «Майами» Хирроу высказался о 9-м поражении подряд в матче с «Детройтом»
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25-летний американский профессиональный баскетболист Тайлер Хирроу, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Майами Хит», высказался о девятом поражении подряд для коллектива из Майами после забитого победного трёхочкового броска при счёте 113:113 защитником «Дейтройт Пистонс» Кейдом Каннингемом.

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
113 : 116
Детройт Пистонс
Детройт
Майами Хит: Адебайо - 30, Хироу - 29, Уэр - 14, Робинсон - 14, Митчелл - 12, Жакез-мл. - 7, Бёркс - 4, Хайсмит - 3, Розир, Йович, Ларссон, Андерсон, Уиггинс, Лав
Детройт Пистонс: Каннингем - 25, Бисли - 16, Дюрен - 15, Томпсон - 14, Харрис - 13, Хардуэй-младший - 10, Шрёдер - 8, Холланд - 7, Стюарт - 6, Фонтеккио - 2, Рид, Сассер, Уотерс III

«Чёрт возьми, это тяжело. Ты переживаешь эмоциональные взлёты и падения.… К сожалению, это ещё одно поражение для нас.… Нужно смириться с этим, извлечь уроки и двигаться дальше», — сказал Хирроу на пресс-конференции после игры.

На прошлой неделе младший брат Тайлера Майлз устроил потасовку после матча в школьной лиге, толкнув игрока соперников двумя руками в грудь.

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