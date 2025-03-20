Игрок «Майами» Хирроу высказался о 9-м поражении подряд в матче с «Детройтом»

25-летний американский профессиональный баскетболист Тайлер Хирроу, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Майами Хит», высказался о девятом поражении подряд для коллектива из Майами после забитого победного трёхочкового броска при счёте 113:113 защитником «Дейтройт Пистонс» Кейдом Каннингемом.

«Чёрт возьми, это тяжело. Ты переживаешь эмоциональные взлёты и падения.… К сожалению, это ещё одно поражение для нас.… Нужно смириться с этим, извлечь уроки и двигаться дальше», — сказал Хирроу на пресс-конференции после игры.

На прошлой неделе младший брат Тайлера Майлз устроил потасовку после матча в школьной лиге, толкнув игрока соперников двумя руками в грудь.