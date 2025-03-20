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Американский бизнесмен оценил шансы команды россиянина Голдина в «Мартовском безумии» NCAA

Американский бизнесмен оценил шансы команды россиянина Голдина в «Мартовском безумии» NCAA
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Основатель спортивной медиаплатформы Barstool Sports Дэйв Портной сделал свои прогнозы на «Мартовское безумие» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), оценив шансы команды российского форварда Владислава Голдина «Мичиган Вулверинс».

В начале своего прогноза Портной выбрал свой любимый университет из Мичигана, за который играет Голдин, надев жёлто-синюю куртку. Дэйв учился в университете Мичигана, где, само собой, также следил за баскетболом. Учебное заведение в 1990-х представляло собой очень серьёзного претендента на чемпионство NCAA практически каждый год, но им не везло в финалах — команда проиграла в 1992 и 1993 годах. Именно тогда Портной и стал поддерживать «росомах».

Затем он выбрал фаворитами на попадание в 1/16 «Мэриленд Террапинс», впечатлённый тем, как «черепахи» играли против его любимых «росомах». Портной также сделал выбор на коллектив «Мичиган Стэйт», отметив их шансы пройти дальше.

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