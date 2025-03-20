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Новичок «Финикса» — о моменте «Добро пожаловать в НБА»: я защищался против лучшего игрока

Новичок «Финикса» — о моменте «Добро пожаловать в НБА»: я защищался против лучшего игрока
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22-летний американский профессиональный баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Финикс Санз» Райан Данн, играющий на позиции форварда, рассказал о своём моменте «Добро пожаловать в НБА», связанном с Леброном Джеймсом из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Этот момент случился, когда я впервые был в защите против Леброна Джеймса. Во время игры в предсезонке я был в защите и помощник тренера сказал, что Бронни — это не тот, кого я должен опекать. «Ты должен защищаться против Леброна Джеймса!»

Следующее владение мячом привело меня к борьбе с Леброном в средней зоне, а затем он пошёл в проход через меня и промазал бросок. Тренер похвалил меня, но сказал, что Леброн играет не во всю силу. Но мои мысли тогда были о том, что я защищался против лучшего игрока в истории и остановил его», — приводит слова Данна издание The Sports Rush.

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