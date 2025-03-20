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Грузинский форвард «Сан-Антонио» стал автором исторического достижения в игре с «Никс»

Грузинский форвард «Сан-Антонио» стал автором исторического достижения в игре с «Никс»
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25-летний грузинский и американский баскетболист Сандро Мамукелашвили, играющий на позициях центрового и тяжёлого форварда в команде «Сан-Антонио Спёрс», стал автором исторического достижения в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (120:105).

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Мамукелашвили - 34, Касл - 22, Пол - 12, Барнс - 11, Сохан - 10, Васселл - 10, Джонсон - 6, Уэсли - 6, Шампани - 5, Бийомбо - 4, Маклафлин
Нью-Йорк Никс: Таунс - 32, Ануноби - 14, Бриджес - 14, Робинсон - 13, Пэйн - 11, Макбрайд - 11, Ачиува - 4, Харт - 2, Колек - 2, Шамет - 2, Райт, Такер, Уотсон

Сандра по ходу матча набрал 34 очка всего за 19 минут и 27 секунд на паркете. Таким образом, он набрал большего всех очков в североамериканской лиге при менее чем 20 минутах на площадке. 34 очка для Сандро также являются личным рекордом результативности. В игре Мамукелашвили реализовал 13 из 14 бросков с игры (семь из семи трёхочковых, тоже установив личный рекорд по дальним попаданиям), совершил девять подборов, отдал три передачи и сделал один перехват.

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