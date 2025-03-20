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В НБА обновили рейтинг претендентов на звание «Лучший новичок» сезона-2024/2025

В НБА обновили рейтинг претендентов на звание «Лучший новичок» сезона-2024/2025
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) опубликовала обновлённый рейтинг претендентов на звание «Лучший новичок» сезона-2024/2025.

Рейтинг игроков на 20 марта 2025 года, претендующих на звание «Лучший новичок»:

1. Стефон Касл («Сан-Антонио Спёрс»).
2. Закари Рисашер («Вашингтон Уизардс»).
3. Джейлен Уэллс («Мемфис Гриззлиз»).
4. Зак Иди («Мемфис Гриззлиз»).
5. Александр Сарр («Вашингтон Уизардс»).
6. Кел'эл Уэр («Майами Хит»).
7. Исайя Кольер («Юта Джаз»).
8. Ив Мисси («Нью-Орлеан Пеликанс»).
9. Карлтон Каррингтон («Вашингтон Уизардс»).
10. Донован Клингэн («Портленд Трэйл Блэйзерс»).

Ранее грузинский форвард «Сан-Антонио» стал автором исторического достижения в игре с «Никс».

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