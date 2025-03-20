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«Очевидно, я теперь шутер». Форвард «Спёрс» — о своём рекорде

«Очевидно, я теперь шутер». Форвард «Спёрс» — о своём рекорде
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25-летний грузинский и американский баскетболист Сандро Мамукелашвили, играющий на позициях центрового и тяжёлого форварда в команде «Сан-Антонио Спёрс», отреагировал на свой рекорд в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (120:105).

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 105
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Мамукелашвили - 34, Касл - 22, Пол - 12, Барнс - 11, Сохан - 10, Васселл - 10, Джонсон - 6, Уэсли - 6, Шампани - 5, Бийомбо - 4, Маклафлин
Нью-Йорк Никс: Таунс - 32, Ануноби - 14, Бриджес - 14, Робинсон - 13, Пэйн - 11, Макбрайд - 11, Ачиува - 4, Харт - 2, Колек - 2, Шамет - 2, Райт, Такер, Уотсон

«Чёрт, во время игры я чувствовал, что просто совершенен… Очевидно, теперь я могу называться шутером», — со смехом сказал Мамукелашвили на пресс-конференции после.

Сандро был выбран во втором раунде драфта НБА 2021 года под 54-м номером командой «Индиана Пэйсерс». Затем он был обменян в «Милуоки Бакс». В 2023 году «Спёрс» взяли его на драфте отказов и предложили стандартный контракт.

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