«Очевидно, я теперь шутер». Форвард «Спёрс» — о своём рекорде

25-летний грузинский и американский баскетболист Сандро Мамукелашвили, играющий на позициях центрового и тяжёлого форварда в команде «Сан-Антонио Спёрс», отреагировал на свой рекорд в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (120:105).

«Чёрт, во время игры я чувствовал, что просто совершенен… Очевидно, теперь я могу называться шутером», — со смехом сказал Мамукелашвили на пресс-конференции после.

Сандро был выбран во втором раунде драфта НБА 2021 года под 54-м номером командой «Индиана Пэйсерс». Затем он был обменян в «Милуоки Бакс». В 2023 году «Спёрс» взяли его на драфте отказов и предложили стандартный контракт.