Чемпион НБА назвал лучших разыгрывающих защитников в истории лиги

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс назвал лучших разыгрывающих защитников в истории севераомериканской лиги.

Топ-5 разыгрывающих защитников в истории НБА по мнению Перкинса:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).

2. Мэджик Джонсон.

3. Айзея Томас (легенда «Детройт Пистонс»).

4. Оскар Робертсон.

5. Расселл Уэстбрук («Денвер Наггетс»).

Ранее грузинский форвард «Сан-Антонио» Сандро Мамукелашвили стал автором исторического достижения в игре с коллективом «Нью-Йорк Никс», которая завершилась победой команды из Техаса — 120:105.