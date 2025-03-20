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Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Чемпион НБА назвал лучших разыгрывающих защитников в истории лиги

Чемпион НБА назвал лучших разыгрывающих защитников в истории лиги
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Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года, а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс назвал лучших разыгрывающих защитников в истории севераомериканской лиги.

Топ-5 разыгрывающих защитников в истории НБА по мнению Перкинса:

1. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
2. Мэджик Джонсон.
3. Айзея Томас (легенда «Детройт Пистонс»).
4. Оскар Робертсон.
5. Расселл Уэстбрук («Денвер Наггетс»).

Ранее грузинский форвард «Сан-Антонио» Сандро Мамукелашвили стал автором исторического достижения в игре с коллективом «Нью-Йорк Никс», которая завершилась победой команды из Техаса — 120:105.

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