Лука Дончич — о переезде в Лос-Анджелес: Даллас был домом семь лет. Пора строить новый

26-летний словенский звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий команды «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, после победы над «Денвер Наггетс» со счётом 120:108 рассказал, как относится к переезду в Калифорнию.

«Даллас был моим домом в течение семи лет… почти семь лет. Я действительно чувствовал себя как дома, так что, приезжая сюда [в Лос-Анджелес], я просто пытаюсь принять тот факт, что пора строить новый дом. Мне становится всё более комфортно здесь», — сказал Дончич на пресс-конференции после игры.

Дончич по итогам матча набрал 31 очко, сделал девять подборов и отдал семь передач.