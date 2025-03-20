Лука Дончич — о переезде в Лос-Анджелес: Даллас был домом семь лет. Пора строить новый
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26-летний словенский звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, представляющий команды «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, после победы над «Денвер Наггетс» со счётом 120:108 рассказал, как относится к переезду в Калифорнию.
НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Ривз - 22, Финни-Смит - 14, Кнехт - 12, Винсент - 12, Вандербилт - 10, Гудвин - 8, Хэйс - 6, Колоко - 4, Милтон - 1, Реддиш, Джеймс, Лень, Моррис
Денвер Наггетс: Гордон - 26, Пикетт - 14, Портер - 12, Уэстбрук - 12, Уотсон - 12, Браун - 10, Джонс - 9, Тайсон - 6, Холл - 5, Чанчар - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи
«Даллас был моим домом в течение семи лет… почти семь лет. Я действительно чувствовал себя как дома, так что, приезжая сюда [в Лос-Анджелес], я просто пытаюсь принять тот факт, что пора строить новый дом. Мне становится всё более комфортно здесь», — сказал Дончич на пресс-конференции после игры.
Дончич по итогам матча набрал 31 очко, сделал девять подборов и отдал семь передач.
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