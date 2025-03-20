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Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
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Начало прямой трансляции
22:45 Мск
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Легендарный чемпион НБА Паркер: либо достигнем соглашения, либо лига останется одна

Легендарный чемпион НБА Паркер: либо достигнем соглашения, либо лига останется одна
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42-летний бывший баскетболист, четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), президент французской команды Евролиги АСВЕЛ Тони Паркер высказался по поводу возможного сотрудничества американской лиги и европейских команд.

«НБА связалась со мной, и я принимаю участие в обсуждениях по поводу совместного проекта с Евролигой. У меня была встреча с Адамом Сильвером и Марком Татумом. Идея заключалась в том, чтобы поговорить о европейском баскетболе и вернуть всех за стол переговоров: НБА, Евролигу и ФИБА.

Здесь на самом деле всё очевидно. Либо мы достигнем соглашения, либо НБА останется одна. Нам нужно сосредоточиться на слиянии или партнёрстве. АСВЕЛ (Паркер является президентом команды. — Прим. «Чемпионата») хотел бы принять участие, но цель состоит в том, чтобы объединить усилия для создания чего-то не виданного ранее, гарантируя при этом, что ни один исторический европейский клуб не останется в стороне», — приводит слова Паркера издание L’Équipe.

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