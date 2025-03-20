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«Мяч не врёт!» Дончич ответил фанату, освистывающему Луку в матче с «Денвером»

«Мяч не врёт!» Дончич ответил фанату, освистывающему Луку в матче с «Денвером»
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26-летний словенский звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, играющий в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, во время матча с «Денвер Наггетс», который завершился победой «озёрников» (120:108) перед тем, как набрать 21-е очко в первой четверти, ответил освистывающему словенца фанату.

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Ривз - 22, Финни-Смит - 14, Кнехт - 12, Винсент - 12, Вандербилт - 10, Гудвин - 8, Хэйс - 6, Колоко - 4, Милтон - 1, Реддиш, Джеймс, Лень, Моррис
Денвер Наггетс: Гордон - 26, Пикетт - 14, Портер - 12, Уэстбрук - 12, Уотсон - 12, Браун - 10, Джонс - 9, Тайсон - 6, Холл - 5, Чанчар - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи

Фото: Кадр из трансляции

«У меня уже 20 очков. Ты говоришь об игре с мячом, а он никогда не врёт!» — прокричал Дончич.

Лука по итогам матча набрал 31 очко, сделал девять подборов и отдал семь передач.

После игры с «Денвер Наггетс» Дончич рассказал, как относится к своему переезду из Далласа в Лос-Анджелес, Калифорния.

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