«Мяч не врёт!» Дончич ответил фанату, освистывающему Луку в матче с «Денвером»

26-летний словенский звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, играющий в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, во время матча с «Денвер Наггетс», который завершился победой «озёрников» (120:108) перед тем, как набрать 21-е очко в первой четверти, ответил освистывающему словенца фанату.

Фото: Кадр из трансляции

«У меня уже 20 очков. Ты говоришь об игре с мячом, а он никогда не врёт!» — прокричал Дончич.

Лука по итогам матча набрал 31 очко, сделал девять подборов и отдал семь передач.

После игры с «Денвер Наггетс» Дончич рассказал, как относится к своему переезду из Далласа в Лос-Анджелес, Калифорния.