Видео: реакция Стефена Карри на прыжок Гэри Пэйтона II головой в щит

36-летний американский баскетболист Стефен Карри, с 2009 года выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, отреагировал на прыжок, завершившийся ударом в щит, в исполнении своего товарища по команде Гэри Пэйтона II на разминке перед матчем с «Милуоки Бакс», который завершился победой «воинов» со счётом 104:93.

В составе победителей самыми результативными стал звёздный американский новичок, лёгкий форвард Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл: 24 очка, восемь подборов и 10 передач. Лидер калифорнийской команды Стефен Карри участия в матче не принимал.

«Воины» после 69 проведённых игр в сезоне-2024/2025 занимают шестое место в Западной конференции.