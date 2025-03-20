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Видео: реакция Стефена Карри на прыжок Гэри Пэйтона II головой в щит

Видео: реакция Стефена Карри на прыжок Гэри Пэйтона II головой в щит
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36-летний американский баскетболист Стефен Карри, с 2009 года выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, отреагировал на прыжок, завершившийся ударом в щит, в исполнении своего товарища по команде Гэри Пэйтона II на разминке перед матчем с «Милуоки Бакс», который завершился победой «воинов» со счётом 104:93.

НБА — регулярный чемпионат
19 марта 2025, среда. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
104 : 93
Милуоки Бакс
Милуоки
Голден Стэйт Уорриорз: Батлер - 24, Подзиемски - 17, Хилд - 15, Пост - 14, Куминга - 10, Пэйтон II - 8, Муди - 7, Сантос - 3, Грин - 3, Спенсер - 2, Джексон-Дэвис - 1, Луни, Карри
Милуоки Бакс: Кузма - 22, Адетокунбо - 20, Лиллард - 16, Лопес - 16, Трент-мл. - 10, Принс - 6, Портер - 2, Грин - 1, Ливингстон, Роллинз, Смит, Коннотон, Нэнс, Джексон

В составе победителей самыми результативными стал звёздный американский новичок, лёгкий форвард Джимми Батлер, оформивший дабл-дабл: 24 очка, восемь подборов и 10 передач. Лидер калифорнийской команды Стефен Карри участия в матче не принимал.

«Воины» после 69 проведённых игр в сезоне-2024/2025 занимают шестое место в Западной конференции.

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