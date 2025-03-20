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Игроки БК «Зенит» поздравили Артёма Дзюбу с достижением рекорда по голам за сборную России

Игроки БК «Зенит» поздравили Артёма Дзюбу с достижением рекорда по голам за сборную России
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Игроки БК «Зенит» — Александр Щербенёв и капитан Сергей Карасёв — поздравили нападающего сборной России и «Акрона» Артёма Дзюбу с тем, что форвард стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
19 марта 2025, среда. 20:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 0
Гренада
1:0 Пруцев – 16'     2:0 Адамов – 42'     3:0 Дзюба – 43'     4:0 Фомин – 53'     5:0 Бакаев – 60'    

«Поздравляю Артёма Дзюбу с таким большим событием в составе национальной сборной по футболу. Артём, это невероятное достижение для тебя лично и всего российского футбола! Я как игрок «Зенита» и сборной России понимаю, насколько сложно устанавливать подобные рекорды. Думаю, это мечта каждого во всех видах спорта, в том числе моя — войти в историю сборной России, установив подобный рекорд. Так держать! Каждый следующий мяч — новый рекорд», — приводит слова Щербенёва «Матч ТВ».

«Я Артёма хорошо знаю. Хочется пожелать ему, чтобы он не останавливался на достигнутом. Полагаю, что после этих товарищеских игр он завершит выступления за сборную. Но пожелаю ему продолжать радовать российский футбол. Получается, что каждый его гол будет рекордом в РПЛ. Так что пожелаю ему установить такую планку по голам в РПЛ, чтобы его уже очень трудно было догнать», — сказал Карасёв.

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