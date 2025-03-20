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Дончич вновь реализовал бросок с трибун, на этот раз попав с обратной стороны щита

Дончич вновь реализовал бросок с трибун, на этот раз попав с обратной стороны щита
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26-летний словенский звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, играющий в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, на разминке перед матчем лиги с «Денвер Наггетс», который завершился победой калифорнийцев со счётом 120:108, реализовал дальний бросок с трибун, находясь за щитом.

НБА — регулярный чемпионат
20 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
120 : 108
Денвер Наггетс
Денвер
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 31, Ривз - 22, Финни-Смит - 14, Кнехт - 12, Винсент - 12, Вандербилт - 10, Гудвин - 8, Хэйс - 6, Колоко - 4, Милтон - 1, Реддиш, Джеймс, Лень, Моррис
Денвер Наггетс: Гордон - 26, Пикетт - 14, Портер - 12, Уэстбрук - 12, Уотсон - 12, Браун - 10, Джонс - 9, Тайсон - 6, Холл - 5, Чанчар - 2, Джордан, Шарич, Ннаджи

Лука по итогам матча с «Наггетс» набрал 31 очко, сделал девять подборов и отдал семь передач.

После 68 игр в сезоне-2024/2025 баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» занимают третье место в Западной конференции, одержав 43 победы при 25 поражениях.

Ранее Дончич высказался о своём переезде в Лос-Анджелес, а во время первой четверти матча с «Денвером» вступил в перепалку с фанатом.

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