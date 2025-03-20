Дончич вновь реализовал бросок с трибун, на этот раз попав с обратной стороны щита

26-летний словенский звёздный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, играющий в команде «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, на разминке перед матчем лиги с «Денвер Наггетс», который завершился победой калифорнийцев со счётом 120:108, реализовал дальний бросок с трибун, находясь за щитом.
Лука по итогам матча с «Наггетс» набрал 31 очко, сделал девять подборов и отдал семь передач.
После 68 игр в сезоне-2024/2025 баскетболисты «Лос-Анджелес Лейкерс» занимают третье место в Западной конференции, одержав 43 победы при 25 поражениях.
Ранее Дончич высказался о своём переезде в Лос-Анджелес, а во время первой четверти матча с «Денвером» вступил в перепалку с фанатом.