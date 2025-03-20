Лу Уильямс: ставлю Джорджу «неудовлетворительно». Теперь он узнал, что такое «Филадельфия»

38-летний американский бывший профессиональный баскетболист, трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс высказался о сезоне для звёздного игрока Пола Джорджа из «Филадельфии Сиксерс».

«Это был тяжёлый сезон для «Филадельфии». Это тяжёлое время для Пола [Джорджа]. Я должен поставить его выступлению в этом году оценку «F» [«неудовлетворительно»], потому что, опять же, они начинали этот год со стремлением бороться за титул, и Пол Джордж был той фигурой, которую они привлекли, чтобы довести их до этой точки, преодолеть этот барьер.

Учитывая травмы и всё, что происходило внутри коллектива, я думаю, это повлияло на то, как он играл и как вёл дела. И для него просто был не лучший результат в карьере и просто не самый удачный год. Положительным моментом в этом является то, что теперь он понимает, что такое «Филадельфия», понимает, что это такое. Так что я с нетерпением жду, когда он поправится и снова станет тем Полом Джорджем, которого мы привыкли видеть играющим на баскетбольной площадке. И я думаю, что у него будет отличный сезон, как только он восстановится на 100%», — приводит слова Уильямса издание Basketball Network.