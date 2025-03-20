Маркус Моррис резко раскритиковал «Даллас» за обмен Луки Дончича в «Лейкерс»

35-летний американский профессиональный баскетболист, который выступает в Национальной баскетбольной ассоциации, Маркус Моррис раскритиковал руководство «Даллас Маверикс» за обмен Луки Дончича в «Лос-Анджелес Лейкерс», вспомнив инцидент, когда вице-президент «Далласа» по баскетбольным операциям Майкл Финли не дал возможности разыгрывающему команды Луке Дончичу допить пиво после победы в финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз».

«Когда я вижу, как Майкл Финли берёт пиво из рук, я понимаю, что многие люди, возможно, не обратили на это внимания, но мне как игроку не понравилось, как это выглядело. «Мы только что выиграли, мы празднуем выход дальше, и я выпиваю немного пива. Здесь камеры, и вы как бы лишаете меня этого удовольствия. Такое ощущение, что вы пытаетесь на что-то намекнуть, не так ли?» На мой взгляд, реакция Луки было именной такой.

Как игрок… Я с этим не согласен. Я не согласен с тем, как они [«Даллас»] пытались нарисовать эту картину. Итак, теперь перенесёмся в будущее, вы как бы пытаетесь донести до публики сюжет того, что всё это время у Дончича были проблемы с алкоголем и лишним весом. Я не думаю, что это как-то связано с его игрой. Да, он был травмирован. Многие игроки постоянно получают травмы. Многим игрокам требуется много времени, чтобы восстановиться.

Но его уровень подготовки и его умений просто зашкаливает. Если эти «причины» являются ключевыми, то я до сих пор не понимаю, как им в голову пришла идея обменять его? И затем, они не только обменяли его, так они ещё и сделали это, отдав его «Лос-Анджелес Лейкерс», команде, которую вы видите каждый чёртов год по четыре раза, встречаясь в регулярке на Западе», — приводит слова Маркуса Морриса издание Clutch Points.