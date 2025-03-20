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Билл Чисхолм приобретёт «Бостон». Это будет крупнейшая покупка клуба в Северной Америке

Билл Чисхолм приобретёт «Бостон». Это будет крупнейшая покупка клуба в Северной Америке
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Управляющий партнёр Symphony Technology Group Билл Чисхолм согласился купить команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» за $ 6,1 млрд. Об этом информирует ESPN US со ссылкой на источники. Отмечается, что это крупнейшая продажа франшизы в истории спорта в Северной Америке.

Семья Граусбек, которая владеет «Бостоном», объявила о намерении продать контрольный пакет франшизы летом прошлого года.

В настоящий момент «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. В активе команды 50 побед и 19 поражений.

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