Билл Чисхолм приобретёт «Бостон». Это будет крупнейшая покупка клуба в Северной Америке

Управляющий партнёр Symphony Technology Group Билл Чисхолм согласился купить команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» за $ 6,1 млрд. Об этом информирует ESPN US со ссылкой на источники. Отмечается, что это крупнейшая продажа франшизы в истории спорта в Северной Америке.

Семья Граусбек, которая владеет «Бостоном», объявила о намерении продать контрольный пакет франшизы летом прошлого года.

В настоящий момент «Бостон» занимает второе место в турнирной таблице НБА Восточной конференции. В активе команды 50 побед и 19 поражений.

Тейтум трижды промахнулся под кольцом во время игры с фанатом: