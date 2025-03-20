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Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
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Названа позиция «Далласа» по дальнейшему сотрудничеству с Кайри Ирвингом — источник

Названа позиция «Далласа» по дальнейшему сотрудничеству с Кайри Ирвингом — источник
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Даллас Маверикс» намерена продлить контракт с 32-летним разыгрывающим Кайри Ирвингом. Такое мнение высказал журналист Майк Кёртис.

«Цель «Далласа» — удержать Кайри как можно дольше. До травмы он определённо был на пути к максимальному продлению контракта. Думаю, ситуация не изменилась», — сказал Кёртис в эфире Run It Back.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Ирвинг к настоящему моменту принял участие в 49 матчах, где в среднем набирал 24,8 очка, совершал 4,9 подбора и отдавал 4,6 передачи.

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