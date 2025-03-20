Эксперт: Стефен Карри не величайший снайпер всех времён

Эксперт и журналист Fox Sports Роб Паркер высказал мнение, что разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри не является величайшим снайпером в истории НБА.

«Стефен не величайший снайпер всех времён. У него было 14 шансов сравнять счёт и выиграть игру в плей-офф, и он не воспользовался ни одним из них. Является ли он лучшим по реализации «трёшек»? Без вопросов. Я бы солгал, если бы сидел здесь и говорил, что это не так. Но между этими двумя понятиями есть разница. Я действительно так считаю. Я бы отдал мяч Рэю Аллену, Реджи Миллеру, Майклу Джордану, любому из этих людей. И только потом я бы отдал его Стефу Карри», — сказал Паркер на канале Fox Sports Radio в YouTube.

Карри отреагировал на прыжок Пэйтона ll головой в щит: