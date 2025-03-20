Эксперт назвал клубы, встречи с которыми «Лейкерс» нужно стремиться избежать в плей-офф

Бывший игрок НБА, а ныне эксперт Джей Уильямс высказал мнение, что «Лос-Анджелес Лейкерс» должен стремиться использовать оставшиеся матчи регулярного чемпионата таким образом, чтобы в плей-офф избежать встреч с «Оклахомой-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс».
«До финала Западной конференции любой ценой следует избегать «Оклахому-Сити Тандер». Кроме того, нужно избегать «Денвер Наггетс», — сказал Уильямс в эфире First Take.
В настоящий момент «Лос-Анджелес» занимает третье место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 43 победы и 25 поражений.
Фанаты «Денвера» и «Лейкерс» подрались на арене: