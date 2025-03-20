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Назван статус Луки Дончича перед матчем «Лейкерс» и «Милуоки»

Назван статус Луки Дончича перед матчем «Лейкерс» и «Милуоки»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич не примет участия в предстоящем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Милуоки Бакс». Об этом на своей странице в социальных сетях, сославшись на источники, рассказал инсайдер Дэйв Макменамин. По сведениям источника, словенский игрок продолжает восстановление после растяжения правой лодыжки. Встреча состоится 21 марта в Лос-Анджелесе. Начало – в 5:30 мск.

НБА — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Милуоки Бакс
Милуоки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Дончич после перехода в «Лейкерс» к настоящему моменту принял участие в 16 встречах, в которых в среднем набирал 26,5 очка, совершал 8,8 подбора и отдавал восемь результативных передач.

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