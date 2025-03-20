Лу Уильямс назвал команду, куда Девину Букеру следует уйти из «Финикса»

Трёхкратный лучший шестой игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт Лу Уильямс высказал мнение, что атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер мог бы здорово себя проявить в «Детройт Пистонс».

«Я бы хотел увидеть Девина Букера в «Пистонс». Команда сейчас на шестом месте. Там так много молодых талантливых игроков. Потрясающий тренерский штаб, потрясающая культура. Арена снова заполняется до отказа. Мы не видели этого уже несколько лет. Так что, если привезти туда такую звезду, думаю, всё получится», — сказал Уильямс в эфире Run It Back.

Девин Букер оставил автограф на камере: