Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — АСВЕЛ Лион-Вийёрбан. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Самсон Аракелян принял решение покинуть пост генерального директора «Астаны»

Самсон Аракелян принял решение покинуть пост генерального директора «Астаны»
Комментарии

Самсон Аракелян сообщил о принятом решении покинуть пост генерального директора баскетбольного клуба «Астана». Специалист проработал в команде 2,5 года.

«В силу обстоятельств, несовместимых с моими принципами, я принял решение покинуть БК «Астана» в ближайшее время. Благодарен Всевышнему за эти 2,5 года в клубе. Уверен, все перемены, над которыми мы работали, пойдут на пользу казахстанскому баскетболу. Спасибо всем, кто был рядом», — написал Аракелян на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент «Астана» занимает 12-е место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе одну победу и 36 поражений.

Материалы по теме
«Несмотря на погоду и обстоятельства, мне нравится Россия». Интервью со Стэнли Уиттакером
Эксклюзив
«Несмотря на погоду и обстоятельства, мне нравится Россия». Интервью со Стэнли Уиттакером

Звезда WWE Бэйли показала свои баскетбольные навыки:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android