Самсон Аракелян принял решение покинуть пост генерального директора «Астаны»

Самсон Аракелян сообщил о принятом решении покинуть пост генерального директора баскетбольного клуба «Астана». Специалист проработал в команде 2,5 года.

«В силу обстоятельств, несовместимых с моими принципами, я принял решение покинуть БК «Астана» в ближайшее время. Благодарен Всевышнему за эти 2,5 года в клубе. Уверен, все перемены, над которыми мы работали, пойдут на пользу казахстанскому баскетболу. Спасибо всем, кто был рядом», — написал Аракелян на своей странице в социальных сетях.

В настоящий момент «Астана» занимает 12-е место в турнирной таблице Единой лиги, имея в активе одну победу и 36 поражений.

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