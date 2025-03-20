«Црвена Звезда» на выезде победила «Олимпиакос» в матче Евролиги

Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Олимпиакос» принимал «Црвену Звезду». Встреча закончилась со счётом 81:73 (20:8, 23:19, 15:28, 23:18) в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал лёгкий форвард Рокас Гедрайтис. Он набрал 20 очков. Также на его счету три подбора и три результативные передачи. У «Олимпиакоса» лучшую результативность продемонстрировал форвард Александар Везенков, в активе которого 19 очков, девять подборов и три передачи.

В следующем туре соревнований «Олимпиакос» на выезде сыграет с АСВЕЛом. Встреча состоится 25 марта и начнётся в 22:45 мск. «Црвена Звезда» в следующем туре регулярного чемпионата встретится с «Виртусом». Матч состоится 26 марта в Белграде (Сербия), начало — в 22:00 мск.

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