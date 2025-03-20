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22:45 Мск
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Meridian Sports назвал 11 городов Европы, которые НБА выбрала для своей новой лиги

Meridian Sports назвал 11 городов Европы, которые НБА выбрала для своей новой лиги
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Руководство Национальной баскетбольной ассоциации после многочисленных обсуждений и сбора информации остановило выбор на 11 европейских городах для проведения матчей в рамках своей ожидаемой новой лиги. Об этом информирует Meridian Sports. По сведениям источника, в список городов вошли Мадрид, Барселона, Мюнхен, Берлин, Париж, Лондон, Манчестер, Милан, Рим, Стамбул и Афины.

Отмечается, что в скором времени в США состоится заседание, посвящённое созданию лиги в Европе. Участие в мероприятии должен принять генеральный секретарь Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андреас Загклис.

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