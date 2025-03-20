«Монако» победил «Фенербахче» в Евролиге

Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого встречались «Монако» и «Фенербахче». Игра закончилась со счётом 91:82 (28:26, 15:21, 15:16, 24:28) в пользу хозяев паркета.

Самым результативным в составе победителей стал бывший игрок московского ЦСКА Майк Джеймс. Своей команде он принёс 29 очков. Также в его активе два подбора и шесть передач. У гостей лучшую результативность показал защитник Эррик Макколум, на счету которого 24 очка, два подбора и одна передача.

В следующем туре соревнований «Монако» примет литовский «Жальгирис». Встреча состоится 25 марта и начнётся в 21:00 по московскому времени. «Фенербахче» в следующем туре примет «Париж». Матч пройдёт 25 марта. Его начало запланировано на 20:45 мск.

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