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«Монако» победил «Фенербахче» в Евролиге

«Монако» победил «Фенербахче» в Евролиге
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Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого встречались «Монако» и «Фенербахче». Игра закончилась со счётом 91:82 (28:26, 15:21, 15:16, 24:28) в пользу хозяев паркета.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 21:00 МСК
Монако
Монако, Монако
Окончен
91 : 82
Фенербахче
Стамбул, Турция
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Бегарен, Стразель, Джеймс
Фенербахче: Макколум, Болдуин, Мелли, Шанлы, Хэйс, Биберович, Холл, Пьерр, Гудурич, Жагар, Бангу, Колсон

Самым результативным в составе победителей стал бывший игрок московского ЦСКА Майк Джеймс. Своей команде он принёс 29 очков. Также в его активе два подбора и шесть передач. У гостей лучшую результативность показал защитник Эррик Макколум, на счету которого 24 очка, два подбора и одна передача.

В следующем туре соревнований «Монако» примет литовский «Жальгирис». Встреча состоится 25 марта и начнётся в 21:00 по московскому времени. «Фенербахче» в следующем туре примет «Париж». Матч пройдёт 25 марта. Его начало запланировано на 20:45 мск.

Евролига. Календарь
Евролига. Турнирная таблица
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