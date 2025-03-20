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Билл Чисхолм высказался о решении купить «Бостон Селтикс»

Билл Чисхолм высказался о решении купить «Бостон Селтикс»
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Американский бизнесмен управляющий партнёр Symphony Technology Group Билл Чисхолм дал комментарий по поводу решения приобрести команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс». Ранее сообщалось, что сделка ему обойдётся в $ 6,1 млрд.

«Процесс покупки начался чуть менее 50 лет назад, когда мне исполнилось семь лет и я посетил игру на арене «Бостон Гарден». С тех пор я попался на крючок, став ярым фанатом. Во мне течёт зелёная кровь. Я люблю «Селтикс». Когда представилась такая возможность, я не мог её упустить», — приводит слова Чисхолма ESPN US.

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