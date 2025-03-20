Билл Чисхолм высказался о решении купить «Бостон Селтикс»

Американский бизнесмен управляющий партнёр Symphony Technology Group Билл Чисхолм дал комментарий по поводу решения приобрести команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс». Ранее сообщалось, что сделка ему обойдётся в $ 6,1 млрд.

«Процесс покупки начался чуть менее 50 лет назад, когда мне исполнилось семь лет и я посетил игру на арене «Бостон Гарден». С тех пор я попался на крючок, став ярым фанатом. Во мне течёт зелёная кровь. Я люблю «Селтикс». Когда представилась такая возможность, я не мог её упустить», — приводит слова Чисхолма ESPN US.

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