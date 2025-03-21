«Маккаби» победил «Виртус» в матче регулярного чемпионата Евролиги

Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) принимал итальянский клуб «Виртус». Встреча закончилась со счётом 77:67 (15:17, 27:16, 23:12, 12:22) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным в составе «Маккаби» стал разыгрывающий Рокас Йокубайтис, набравший 19 очков, четыре подбора и четыре передачи. У итальянского клуба лучшую результативность продемонстрировал форвард Ачилле Полонара, на счету которого 15 очков и два подбора.

В следующем туре соревнований израильская команда примет греческий «Панатинаикос». Встреча пройдёт 26 марта и начнётся в 22:05 мск. «Виртус» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде встретится с «Црвеной Звездой». Матч состоится 26 марта, начало — в 22:00 мск.

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