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«Маккаби» победил «Виртус» в матче регулярного чемпионата Евролиги

«Маккаби» победил «Виртус» в матче регулярного чемпионата Евролиги
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Завершился матч 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого «Маккаби» из Тель-Авива (Израиль) принимал итальянский клуб «Виртус». Встреча закончилась со счётом 77:67 (15:17, 27:16, 23:12, 12:22) в пользу хозяев площадки.

Евролига . Регулярный чемпионат. 30-й тур
20 марта 2025, четверг. 22:15 МСК
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
77 : 67
Виртус
Болонья, Италия
Маккаби Т-А: Clark, Шайок, Менко, Соркин, Майер, Рэйман, Ди Бартоломео, Коэн, Йокубайтис, Блатт, Уильямс
Виртус: Кординье, Белинелли, Пайола, Клайберн, Шенгелия, Хэкетт, Гражулис, Морган, Полонара, Жижич, Акеле, Такер

Самым результативным в составе «Маккаби» стал разыгрывающий Рокас Йокубайтис, набравший 19 очков, четыре подбора и четыре передачи. У итальянского клуба лучшую результативность продемонстрировал форвард Ачилле Полонара, на счету которого 15 очков и два подбора.

В следующем туре соревнований израильская команда примет греческий «Панатинаикос». Встреча пройдёт 26 марта и начнётся в 22:05 мск. «Виртус» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде встретится с «Црвеной Звездой». Матч состоится 26 марта, начало — в 22:00 мск.

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